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    «Авангард» в овертайме одолел «Магнитку»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    В первом матче серии в четвертьфинале Кубка Гагарина омский «Авангард» дома в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

    «Авангард» в овертайме одолел «Магнитку»
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    «Авангард» в овертайме одолел «Магнитку»

    На голы Рида Буше и Арсения Грицюка гости ответили точным броском Семена Кошелева.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Буше — 2 (Найт, Пайгин), 10:26 — 1:0. Кошелев — 3 (бол., Дронов, Лайпсик), 31:41 — 1:1. Грицюк — 2 (Пайгин, Шарипзянов), 68:49 — 2:1Вратари: Демченко — ПаскуалеШтраф: 10 — 6Броски: 31 (14+4+7+6) — 24 (6+12+4+2)

    Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу «Авангарда». Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта.

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