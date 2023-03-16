СКА в овертайме обыграл «Торпедо» и вышел вперед в серии

СКА в овертайме обыграл «Торпедо» Фото: globallookpress.com
На голы Николая Прохоркина и Дмитрия Яшкина гости ответили точным броском Владислава Фирстова.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Прохоркин — 1 (Педан, Гребенщиков), 45:17 — 1:0. Фирстов — 3 (Ян, Конюшков), 57:18 — 1:1. Яшкин — 5, 65:09 — 2:1Вратари: Николаев — КульбаковШтраф: 6 — 8Броски: 28 (8+11+6+3) — 30 (6+9+5+10)
Таким образом, СКА повел в серии со счетом 1:0. Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.