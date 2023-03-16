НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», «Миннесота» забросил восемь шайб «Сент-Луису»

«Торонто» — «Колорадо» 1:2 Б

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Колорадо» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Райлли — 3 (Марнер, Ярнкрок), 3:41 — 1:0. Рантанен — 44 (бол., Макар, Маккиннон), 14:08 — 1:1Победный буллит: МаккиннонВратари: Самсонов — ГеоргиевШтраф: 10-6Броски: 18 (7+4+7+0) — 29 (9+10+6+4)

«Колорадо» поднялся на пятое место в Западной конференции. «Торонто» идет на четвертой строчке в Восточной конференции.

«Торонто» — «Колорадо» 1:2 Б

«Вашингтон» — «Баффало» 5:4 Б

Первой звездой встречи стал капитан победителей Александр Овечкин, забивший 37-й гол в сезоне. Также на его счету результативная передача. Евгений Кузнецов отметился голом и реализовал свою попытку в серии буллитов. У гостей одну шайбу забросил российский защитник Илья Любушкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Баффало» — 5:4 Б (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0) Голы: Любушкин — 2 (Кребс, Стиллман), 4:43 — 0:1. Петерка — 9 (Куинн), 8:50 — 0:2. Оши — 18 (бол., Строум, Овечкин), 10:03 — 1:2. Джост — 7, 18:06 — 1:3. Кузнецов — 12 (Алексеев, Оши), 41:32 — 2:3. Гиргенсонс — 9 (Кребс, Пауэр), 45:22 — 2:4. Овечкин — 37 (ван Римсдайк, Строум), 50:30 — 3:4. Уилсон — 8 (бол., Бэкстрем), 58:52 — 4:4Победный буллит: КузнецовВратари: Линдгрен (58:24 — 58:52) — ЛуукконенШтраф: 4-6Броски: 39 (8+10+19+2) — 27 (6+9+9+3)

«Вашингтон» с 73 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (72) — 11-й.

«Вашингтон» — «Баффало» 5:4 Б

«Сент-Луис» — «Миннесота» 5:8

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил три шайбы. Его признали второй звездой встречи. У «Миннесоты» по три очка набрали Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Кирилл Капризов ранее выбыл до месяца из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:8 (3:1, 1:5, 1:2) Голы: Бучневич — 21 (Крюг, Такер), 4:43 — 1:0. Эрикссон Эк — 23 (бол., Болди, Хартман), 12:10 — 1:1. Врана — 4 (бол., Крюг, Биннингтон), 14:10 — 2:1. Врана — 5 (бол., Кайру, Шенн), 17:53 — 3:1. Клингберг — 9 (Юханссон, Эрикссон Эк), 24:54 — 3:2. Сундквист — 8 (Стил, Годро), 26:05 — 3:3. Шоу — 6 (Ривз, Эрикссон Эк), 26:52 — 3:4. Бучневич — 22 (бол., Томас, Крюг), 31:24 — 4:4. Хартман — 11 (бол., Зуккарелло), 32:25 — 4:5. Голигоски — 2 (Болди, Стил), 33:58 — 4:6. Ривз — 3 (Голигоски, Девар), 42:24 — 4:7. Хартман — 12, 48:31 — 4:8. Бучневич — 23 (Фолк, Томас), 54:14 — 5:8Вратари: Биннингтон (Грайсс, 32:25) — ФлериШтраф: 23-14Броски: 36 (9+10+17) — 35 (12+17+6)

«Миннесота» с 86 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (63) — 12-й.

«Сент-Луис» — «Миннесота» 5:8

«Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:6

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Палмьери, набравший четыре (1+3) очка. Брок Нельсон оформил дубль. Голкипер Илья Сорокин отразил 20 бросков из 23.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Айлендерс» — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3) Голы: Джонс — 6 (Фаулер, Терри), 0:25 — 1:0. Палмиери — 11 (Энгвалль, Пелек), 12:24 — 1:1. Шаттенкирк — 3 (Зеграс, Строум), 17:47 — 2:1. Фэшинг — 6 (Паризе, Ахо), 29:46 — 2:2. Нельсон — 29 (Пелек, Палмиери), 39:37 — 2:3. Энгвалль — 15 (Палмиери), 42:58 — 2:4. Нельсон — 30 (Палмиери, Добсон), 49:02 — 2:5. Паризе — 17 (Пажо), 52:45 — 2:6. Шаттенкирк — 4 (бол., Ватрано, Комтуа), 55:05 — 3:6Вратари: Гибсон — СорокинШтраф: 2-4Броски: 23 (7+8+8) — 33 (13+16+4)

«Айлендерс» с 78 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (54) — 14-й на Западе.