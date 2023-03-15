Серебряков был признан лучшим вратарем первого раунда плей-офф КХЛ

КХЛ определила лучших игроков первого раунда плей-офф.

Никита Серебряков из «Адмирала» стал лучшим голкипером первого раунда плей-офф. Голкипер одержал 4 победы в 6-и матчах. Отразил 93,72% бросков при коэффициенте надежности 2.13. Серебряков отразил 223 броска в серии с «Салаватом Юлаевым».

Игорь Ожиганов из СКА был признан лучшим защитником первого раунда плей-офф. Игрок обороны сыграл 6 матчей, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+4». Помимо этого, Ожиганов сделал пять силовых приёмов, десять заблокированных бросков и три отбора шайбы.

Кертис Валк из «Автомобилиста» стал лучшим нападающим первой стадии плей-офф КХЛ. Форвард провел 7 матчей в серии с «Металлургом» и набрал 10 (4+6) очков. Две шайбы на счету Валка оказались победными.

Лучшим новичком первого раунда плей-офф был признан Виталий Пинчук из минского «Динамо». Форвард провел 6 матчей в серии со СКА, забил 2 гола и сделал две голевые передачи. На счету Пинчука также три силовых приёма и три заблокированных броска.