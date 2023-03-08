Ничушкин о четырех очках в матче НХЛ: Следующая такая игра будет через десять лет

Нападающий «Колорадо»поделился эмоциями от повторения своего личного рекорда по очкам в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Россиянин забил гол и отдал три результативные передачи в матче с «Сан-Хосе» (6:0). Предыдущий раз Ничушкин набирал четыре очка в составе «Далласа» в декабре 2013 года.

«Думаю, мы хорошо начали матч. Тем более, что иногда на один гол приходится около 20 бросков, а сегодня нам, думаю, больше повезло.

Десять лет назад я тоже набирал четыре очка. Вероятно, что следующая подобная игра будет снова через 10 лет», — цитирует Ничушкина официальный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата на счету 28-летнего форварда 32 очка (12 шайб + 20 передач) в 33 матчах.