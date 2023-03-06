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    Воробьев: Рады, что выиграли очередной сложный матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Хорошие овертаймы и третий период в нашем исполнении. Мы забили рабочий гол — то, что и просили от ребят. Шайба зашла от головы вратаря. Рады, что выиграли очередной сложный матч в овертайме. Работаем дальше.

    Паскуаль? Я говорил после последнего матча регулярки, что он готов к первой игре плей-офф. Но он не был готов. Поэтому играл Василий Кошечкин. Понятно, что мне приходится иногда говорить такие вещи. Потому что приходится. Чтобы команда соперника не знала, что у нас творится. Эдвард набрал кондиции и сейчас играет хорошо», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс».

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    • После этого матча «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Автомобилистом» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Магнитогорске.

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