Воробьев: Рады, что выиграли очередной сложный матч

Главный тренер «прокомментировал победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина над «» (2:1 ОТ).

«Хорошие овертаймы и третий период в нашем исполнении. Мы забили рабочий гол — то, что и просили от ребят. Шайба зашла от головы вратаря. Рады, что выиграли очередной сложный матч в овертайме. Работаем дальше.

Паскуаль? Я говорил после последнего матча регулярки, что он готов к первой игре плей-офф. Но он не был готов. Поэтому играл Василий Кошечкин. Понятно, что мне приходится иногда говорить такие вещи. Потому что приходится. Чтобы команда соперника не знала, что у нас творится. Эдвард набрал кондиции и сейчас играет хорошо», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Автомобилистом» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Магнитогорске.