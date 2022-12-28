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    Хет-трик Голдобина помог «Металлургу» переиграть «Ак Барс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    «Металлург» обыграл «Ак Барс» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Егор Яковлев
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    Егор Яковлев

    Магнитогорская команда открыла счет только во втором периоде. Отличился нападающий команды Николай Голдобин.

    Уже на 27-й минуте матча форвард «Ак Барса» Александр Радулов сравнял счет — 1:1.

    В середине второго отрезка лидер обороны «Металлурга» Егор Яковлев реализовал большинство своей команды и «магнитка» повела в счете.

    Под конец второго периода «Ак Барсу» вновь удалось отыграться. Отличился нападающий Кирилл Петров.

    Уже в третьем периоде забивал только нападающий «Металлурга» Николай Голдобин. Сначала хоккеист реализовал большинство и в третий раз вывел свою команду вперед, сделав дубль.

    Уже за 2 минуты до конца основного времени матча Голдобин сделал хет-трик и установил окончательный счет на табло — 4:2 в пользу «Металлурга».

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2).
    Голы: Голдобин — 11, 24:57 — 0:1. Радулов — 16 (Шипачев, Кагарлицкий), 27:54 — 1:1. Яковлев — 7 (бол. Майе), 32:20 — 1:2. Петров — 8 (Шипачев, Кагарлицкий), 38:32 — 2:2. Голдобин — 12 (бол. Майе, Яковлев), 41:37 — 2:3. Голдобин — 13 (Майе), 58:16 — 2:4Вратари: Билялов — КошечкинБроски: 28 (8+9+11) — 37 (19+9+9)Штраф: 8 — 4

    После этого матча «Металлург» занимает 2-е место на Востоке (60 очков). «Ак Барс» располагается на 7-й строчке (49).

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