Хет-трик Голдобина помог «Металлургу» переиграть «Ак Барс»

Магнитогорская команда открыла счет только во втором периоде. Отличился нападающий команды Николай Голдобин.
Уже на 27-й минуте матча форвард «Ак Барса» Александр Радулов сравнял счет — 1:1.
В середине второго отрезка лидер обороны «Металлурга» Егор Яковлев реализовал большинство своей команды и «магнитка» повела в счете.
Под конец второго периода «Ак Барсу» вновь удалось отыграться. Отличился нападающий Кирилл Петров.
Уже в третьем периоде забивал только нападающий «Металлурга» Николай Голдобин. Сначала хоккеист реализовал большинство и в третий раз вывел свою команду вперед, сделав дубль.
Уже за 2 минуты до конца основного времени матча Голдобин сделал хет-трик и установил окончательный счет на табло — 4:2 в пользу «Металлурга».
После этого матча «Металлург» занимает 2-е место на Востоке (60 очков). «Ак Барс» располагается на 7-й строчке (49).