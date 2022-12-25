Карлсон поделился эмоциями от погони Овечкина за рекордом Гретцки

Защитникподелился впечатлениями о погонеза рекордомпо голам в НХЛ.

«Семь или восемь лет назад никто даже не говорил об этом, хотя он явно двигался в том же направлении, что и сейчас.

Сейчас же это переросло из "Может быть, не исключено" в "Чёрт возьми, это произойдёт очень скоро".

Ты 13 лет играешь с парнем, который превосходит этих людей из учебников по истории, и это очень крутое ощущение», — приводит слова Карлсона The Washington Post.

В матче с «Виннипегом» Овечкин забил 802-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и, тем самым, обогнал Горди Хоу (801 гол). Хоккеисту осталось догнать Уэйна Гретцки, для этого необходимо забить еще 94 шайбы.