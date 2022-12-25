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    Карлсон поделился эмоциями от погони Овечкина за рекордом Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон поделился впечатлениями о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Семь или восемь лет назад никто даже не говорил об этом, хотя он явно двигался в том же направлении, что и сейчас.

    Сейчас же это переросло из "Может быть, не исключено" в "Чёрт возьми, это произойдёт очень скоро".

    Ты 13 лет играешь с парнем, который превосходит этих людей из учебников по истории, и это очень крутое ощущение», — приводит слова Карлсона The Washington Post.

    В матче с «Виннипегом» Овечкин забил 802-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и, тем самым, обогнал Горди Хоу (801 гол). Хоккеисту осталось догнать Уэйна Гретцки, для этого необходимо забить еще 94 шайбы.

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