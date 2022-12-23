«Сибирь» на выезде обыграла «Магнитку»

23 декабря в Магнитогорскеобыграла. Матч завершился в серии буллитов.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. За хозяев забили Николай Голдобин и Коди Керран. Максим Сушко и Михал Чайковски ответили у гостей.

В серии буллитов команда из Новосибирска одержала победу со счетом 2:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Голдобин — 9 (Чибисов, Яковлев), 15:40 — 1:0. Сушко — 5 (Аланов, Коротков), 41:35 — 1:1. Керран — 3 (Майе), 51:35 — 2:1. Чайковски — 7 (Аланов, Коротков), 56:36 — 2:2Победный буллит: БутузовВратари: Паскуале — КостинШтраф: 9 — 15Броски: 36 (17+11+5+3) — 27 (4+8+11+4)

«Сибирь» с 55 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Металлурга» 2-е место на с 57 баллами.