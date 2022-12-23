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    «Сибирь» на выезде обыграла «Магнитку»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Металлург Мг
    23 декабря в Магнитогорске «Сибирь» обыграла «Металлург». Матч завершился в серии буллитов.

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    Основное время матча завершилось вничью 2:2. За хозяев забили Николай Голдобин и Коди Керран. Максим Сушко и Михал Чайковски ответили у гостей.

    В серии буллитов команда из Новосибирска одержала победу со счетом 2:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Голдобин — 9 (Чибисов, Яковлев), 15:40 — 1:0. Сушко — 5 (Аланов, Коротков), 41:35 — 1:1. Керран — 3 (Майе), 51:35 — 2:1. Чайковски — 7 (Аланов, Коротков), 56:36 — 2:2Победный буллит: БутузовВратари: Паскуале — КостинШтраф: 9 — 15Броски: 36 (17+11+5+3) — 27 (4+8+11+4)

    «Сибирь» с 55 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Металлурга» 2-е место на с 57 баллами.

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