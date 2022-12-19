ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиДневник ЧМ-2022. Триумф Месси, камбэк имени Мбаппе и катарские горки финала
  • 17:53
    • Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции
  • 19:42
    • «Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»
  • 19:35
    • «Магнитка» одержала волевую победу над «Амуром»
  • 16:07
    • Месси — лидер в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal
  • 15:23
    • Названа символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta Sport
    Все новости спорта

    «Адмирал» прервал победную серию «Автомобилиста»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    Владивостокский «Адмирал» одержал выездную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Адмирал»

    В составе победителей отличились Николай Чебыкин, Колби Уильямс и Евгений Лисовец.

    За екатеринбургский клуб шайбы забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
    Голы: Чебыкин — 4 (Горшков), 1:03 — 0:1. Уильямс — 1 (Файзуллин, Паутов), 28:11 — 0:2. Лисовец — 3 (А. Шевченко), 34:11 — 0:3. Да Коста — 14 (Неучев, Эберт), 50:03 — 1:3. Мэйсек — 26 (бол., Да Коста, Волк), 51:48 — 2:3Вратари: Бобков (57:36) — ЛазушинБроски: 31 (8+7+16) — 32 (14+10+8)Штраф: 4 — 6

    «Адмирал» прервал пятиматчевую победную серию «Автомобилиста» и занимает четвертое место на «Востоке», набрав 51 очко в 41 матче.

    «Автомобилист» находится на первой строчке с 59 очками в 40 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шестая подряд победа залетит в статистику «Тампы»?
  • «Торонто» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Восьмую подряд победу выбьют для себя «Рейнджерс»
  • «Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Во втором подряд дерби «Спартак» возьмет реванш?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сакраменто — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Коламбус — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие