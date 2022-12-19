«Адмирал» прервал победную серию «Автомобилиста»

Владивостокскийодержал выездную победу над екатеринбургским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Николай Чебыкин, Колби Уильямс и Евгений Лисовец.

За екатеринбургский клуб шайбы забросили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) Голы: Чебыкин — 4 (Горшков), 1:03 — 0:1. Уильямс — 1 (Файзуллин, Паутов), 28:11 — 0:2. Лисовец — 3 (А. Шевченко), 34:11 — 0:3. Да Коста — 14 (Неучев, Эберт), 50:03 — 1:3. Мэйсек — 26 (бол., Да Коста, Волк), 51:48 — 2:3Вратари: Бобков (57:36) — ЛазушинБроски: 31 (8+7+16) — 32 (14+10+8)Штраф: 4 — 6

«Адмирал» прервал пятиматчевую победную серию «Автомобилиста» и занимает четвертое место на «Востоке», набрав 51 очко в 41 матче.

«Автомобилист» находится на первой строчке с 59 очками в 40 играх.