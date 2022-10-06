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    «Торпедо» обыграло «Барыс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Торпедо
    «Торпедо» со счетом 3:2 обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Кручинин
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    Алексей Кручинин

    В составе хозяев по шайбе забросили Игорь Ларионов, Николай Коваленко и Ян Денис. За гостей одним голом отметился Егоа Петухов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Ларионов — 4 (Конюшков, Ян), 11:42 — 1:0. Петухов — 4 (Мищенко), 45:20 — 1:1. Коваленко — 3 (М.С. Федотов, Венгрыжановский), 57:19 — 2:1. Ян — 6 (п.в.), 58:12 — 3:1Вратари: Гуска — Бояркин (58:08 — 58:12)Штраф: 8 — 6Броски: 40 (12+12+16) — 32 (10+5+17)

    «Торпедо» набрало 19 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Барыса» 15 пунктов и 6-я строчка на Востоке.

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