«Магнитка» вырвала победу у «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» принимал «Металлург» Магнитогорск в матче регулярного чемпионата КХЛ Восточной конференции.

Гости победили со счетом 3:2 благодаря шайбе Коди Керрана, который забил менее, чем за 4 минуты до конца основного времени. Также за «Магнитку» забивали Филипп Майе, Никита Коростелев.

У хозяева шайбами отметились Александр Хмелевский и Павел Коледов. Оба отметились, когда команда играла в большинстве.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) Голы: Хмелевский — 7 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 2:12 — 1:0. Коледов — 2 (бол., Науменков, Шмелев), 7:14 — 2:0. Майе — 9, 8:45 — 2:1. Коростелев — 3 (бол., Яковлев), 13:52 — 2:2. Керран — 2 (Чибисов, Фисенко), 56:41 — 2:3Вратари: Кареев (57:51) — ПаскуалеШтраф: 27 — 10Броски: 35 (9+15+11) — 26 (12+5+9)

«Металлург» набрал 22 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 18 очками находится на 3-й позиции.