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    «Магнитка» вырвала победу у «Салавата Юлаева»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» принимал «Металлург» Магнитогорск в матче регулярного чемпионата КХЛ Восточной конференции.

    Никита Коростелев
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    Никита Коростелев

    Гости победили со счетом 3:2 благодаря шайбе Коди Керрана, который забил менее, чем за 4 минуты до конца основного времени. Также за «Магнитку» забивали Филипп Майе, Никита Коростелев.

    У хозяева шайбами отметились Александр Хмелевский и Павел Коледов. Оба отметились, когда команда играла в большинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Хмелевский — 7 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 2:12 — 1:0. Коледов — 2 (бол., Науменков, Шмелев), 7:14 — 2:0. Майе — 9, 8:45 — 2:1. Коростелев — 3 (бол., Яковлев), 13:52 — 2:2. Керран — 2 (Чибисов, Фисенко), 56:41 — 2:3Вратари: Кареев (57:51) — ПаскуалеШтраф: 27 — 10Броски: 35 (9+15+11) — 26 (12+5+9)

    «Металлург» набрал 22 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 18 очками находится на 3-й позиции.

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