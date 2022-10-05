«Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо»

В составе победителей дубль сделал Иван Зинченко. У Степана Старкова гол + результативная передача.
У «Динамо» двумя результативными передачами отметился Джон Гилмор.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
Голы: Яремчук — 3 (Галузин, Абросимов), 30:29 — 0:1. Зинченко — 3 (Головков), 31:23 — 0:2. Алистров — 3 (бол., Гилмор, Горбунов), 37:21 — 1:2. Зинченко — 4 (Аркалов), 45:28 — 1:3. Меркли — 4 (бол., Варфоломеев, Гилмор), 50:02 — 2:3. Рассказов — 3 (мен., Старков), 51:29 — 2:4. Пакетт — 7 (Спунер, Душак), 57:24 — 3:4. Старков — 5 (п.в.), 58:54 — 3:5Вратари: Колосов (56:21 — 57:26, 57:43 — 58:54) — ДорожкоШтраф: 8 — 10Броски: 35 (15+8+12) — 30 (11+14+5)
«Витязь» идет на 3-м месте в таблице Западной конференции, «Динамо» занимает 7-ю позицию.