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    «Витязь» на выезде обыграл минское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    Поединок регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» победил минское «Динамо». Игра закончилась со счетом 5:3.

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    В составе победителей дубль сделал Иван Зинченко. У Степана Старкова гол + результативная передача.

    У «Динамо» двумя результативными передачами отметился Джон Гилмор.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
    Голы: Яремчук — 3 (Галузин, Абросимов), 30:29 — 0:1. Зинченко — 3 (Головков), 31:23 — 0:2. Алистров — 3 (бол., Гилмор, Горбунов), 37:21 — 1:2. Зинченко — 4 (Аркалов), 45:28 — 1:3. Меркли — 4 (бол., Варфоломеев, Гилмор), 50:02 — 2:3. Рассказов — 3 (мен., Старков), 51:29 — 2:4. Пакетт — 7 (Спунер, Душак), 57:24 — 3:4. Старков — 5 (п.в.), 58:54 — 3:5Вратари: Колосов (56:21 — 57:26, 57:43 — 58:54) — ДорожкоШтраф: 8 — 10Броски: 35 (15+8+12) — 30 (11+14+5)

    «Витязь» идет на 3-м месте в таблице Западной конференции, «Динамо» занимает 7-ю позицию.

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