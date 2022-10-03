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    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь Динамо Куньлунь Ред Стар
    В КХЛ подвели итоги 5-й игровой недели регулярного чемпионата и раздали награды лучшим игрокам в четырех номинациях.

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    Шайба КХЛ

    Вратарем недели стал Андрей Кареев («Салават Юлаев»), выигравший два матча из двух. Обе встречи он отстоял на ноль.

    Тревор Мерфи («Сибирь») получил лучшего защитника недели. За 3 игры у него 4 (2+2) очка.

    Эрик О’Делл («Динамо» Москва) получил награду лучшему нападающему. В его активе 6 (4+2) очков за три игры.

    Александр Перевалов («Куньлунь Ред Стар») признан лучшим новичком КХЛ. В трех матчах хоккеист собрал 2 (2+0) очка.

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