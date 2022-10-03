КХЛ назвала лучших игроков недели

В КХЛ подвели итоги 5-й игровой недели регулярного чемпионата и раздали награды лучшим игрокам в четырех номинациях.

Вратарем недели стал Андрей Кареев («Салават Юлаев»), выигравший два матча из двух. Обе встречи он отстоял на ноль.

Тревор Мерфи («Сибирь») получил лучшего защитника недели. За 3 игры у него 4 (2+2) очка.

Эрик О’Делл («Динамо» Москва) получил награду лучшему нападающему. В его активе 6 (4+2) очков за три игры.

Александр Перевалов («Куньлунь Ред Стар») признан лучшим новичком КХЛ. В трех матчах хоккеист собрал 2 (2+0) очка.