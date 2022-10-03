КХЛ назвала лучших игроков недели

Шайба КХЛ Фото: КХЛ
Вратарем недели стал Андрей Кареев («Салават Юлаев»), выигравший два матча из двух. Обе встречи он отстоял на ноль.
Тревор Мерфи («Сибирь») получил лучшего защитника недели. За 3 игры у него 4 (2+2) очка.
Эрик О’Делл («Динамо» Москва) получил награду лучшему нападающему. В его активе 6 (4+2) очков за три игры.
Александр Перевалов («Куньлунь Ред Стар») признан лучшим новичком КХЛ. В трех матчах хоккеист собрал 2 (2+0) очка.
Лучшими игроками недели #5 признаны:— КХЛ (@khl) October 3, 2022
🇷🇺 Андрей Кареев (СЮЛ)
🇨🇦 Тревор Мёрфи (СИБ)
🇨🇦 Эрик О'Делл (ДИН)
🇷🇺 Александр Перевалов (КРС) pic.twitter.com/pOaDDhlKZX