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    «Спартак» отыграл 3 шайбы и одержал волевую победу над «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Торпедо» завершился победой хозяев со счетом 4:3.

    Игроки «Спартака»
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    В первом периоде гости смогли одержать победу благодаря шайбам Кена Агостино, Василия Атанасова и Максима Федотова.

    Во втором и третьем периодах хозяева забросили по две шайбы. У них отметились Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Данила Квартальнов и Роман Старченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
    Голы: М.С. Федотов — 1 (Веряев, Ураков), 6:34 — 0:1. Агостино — 3 (бол., Летунов, Ян), 16:37 — 0:2. Атанасов — 4 (Ян), 19:31 — 0:3. Цыплаков — 3 (мен.), 30:37 — 1:3. Талалуев — 3 (Вишневский, Квартальнов), 36:39 — 2:3. Квартальнов — 2 (Цыплаков), 46:59 — 3:3. Старченко — 1, 49:44 — 4:3Вратари: Красиков (Рибар, 20:00) — Гуска (58:17)Штраф: 8 — 10Броски: 30 (11+10+9) — 29 (11+11+7)

    У «Спартака» 15 очков и команда занимает 5-е место. «Торпедо» имеет на один пункт больше и находится на 3-й позиции.

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