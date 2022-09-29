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    Тренер «Амура» о проигрыше от «Динамо»: Не забили — значит не заслужили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Амур
    Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с московским «Динамо» (0:5).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «До первого гола, пропущенного в раздевалку, можно сказать, что более-менее играли в хоккей в первом периоде. Было желание, создавали моменты. За 10 секунд пропускаем гол, и я думаю, что во втором периоде соперник нас полностью переиграл. Хотя при хороших моментах у "Динамо" у нас тоже были моменты, но не хватило одного голика. Может, игра бы немного перевернулась. Но соперник нас наказал.

  • «Динамо» забросило пять безответных шайб «Амуру», у О'Делла — покер
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    • Этот легионер О’Делл показал, как надо использовать свои моменты. Сегодня был театр одного актёра. Он показал, куда нужно бросать. У нас не хватает мастеровитости в завершении атак. В третьем периоде пытались сыграть активно, но соперник сыграл грамотно и использовал наши ошибки, они действовали от обороны на контратаках и забили красивые голы.

    Забили бы хотя бы гол, распечатали бы Волкова, может быть по-другому бы всё сложилось. Но не забили — значит не заслужили. Ну как можно улучшить реализацию? Каждую пресс-конференцию я об этом и говорю. Хорошими игроками. На тренировке работать надо. Больше никак. О’Делл показал, как её надо улучшать. У нас есть моменты, но он бросает мимо щитка, мимо пуза, а мы бросаем туда. Это мастерство. Это приходит с опытом, через работу и тренировки», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата».

    «Динамо» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» — 10-й с 8 баллами на Востоке.

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