«Локомотив» дома проиграл «Торпедо»

Михаил Орлов Фото: globallookpress.com
Максим Шалунов вывел «Локо» вперед, но затем хозяева пропустили 3 шайбы подряд. По голу у «Торпедо» забили Николай Коваленко, Михаил Орлов и Кирилл Воронин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Шалунов — 5 (бол., Сергеев, Каюмов), 13:50 — 1:0. Коваленко — 2 (Марин, Бокун), 34:48 — 1:1. Орлов — 2 (Белевич, Сато), 42:13 — 1:2. Воронин — 2 (Орлов, М.С. Федотов), 55:42 — 1:3Вратари: Бочаров (58:48) — ГускаШтраф: 8 — 4Броски: 29 (9+2+18) — 27 (7+11+9)
«Локомотив» остался с 14 очками и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» 16 очков. Нижегородцы замыкают топ-3 Запада.