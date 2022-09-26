Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Торпедо»

Главный тренер СКАхотел бы, чтобы команда улучшила реализацию. СКА разгромил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас это была важная игра перед своими болельщиками. Ребята — молодцы, выполнили установку, сыграли дисциплинированно, друг за друга, много помогали друг другу. Забили хорошие голы, помогли вратарю сыграть на ноль. Это то, что нам нужно — железобетонная оборона и яркая атака. Что можно улучшить, так это реализацию голевых моментов. Для нас это очень важно, есть над чем работать. Задача была закрыть сопернику все двери в обороне, мы знали, что они открываются друг под друга. Были и ошибки, но мы их разберем.

Здорово, что порадовали наших болельщиков. Глотов — молодец, прилетел ночью, мы с ним поговорили, хорошо знакомы. Он наш воспитанник, с 15 лет играет в системе СКА. Рады, что он вернулся, что смог сыграть, не отказался. Ему было тяжело, но ситуация была серьезная — для нас было важно, чтобы он вышел на лед», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.