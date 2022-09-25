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    Буцаев: Опять в первом периоде «Витязь» подвела дисциплина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Сибирь
    Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги игры против «Сибири» (4:5 ОТ).

    Вячеслав Буцаев
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    Вячеслав Буцаев

    Подмосковный клуб проиграл 6-й матч подряд.

    «Кроме итогового результата, наверное, стоит поблагодарить ребят. Смогли отыграться при счете 1:3, 3:4, но в овертайме, к сожалению, допустили ошибку.

    Опять в первом периоде подвела дисциплина. Не можем мы зарабатывать такие ненужные удаления, которые привели к голам соперника.

    Повторюсь, молодцы, что сумели сравнять счет. По игре не могу сказать, что мы играли плохо. Те причины, которые я уже назвал, стоили нам потери дополнительного очка.

    Почему в овертайме не снимали вратаря? Не было такого, чтобы мы сто процентов шайбой владели. Шла плотная игра. Нужен был момент определенный.

    Еще раз повторюсь, что игра в овертайме — игра терпения. Нельзя с ходу забить гол, нужно терпеливо и грамотно сыграть.

    Конечно, мы были недовольны, что забили два гола за три последних игры. Делали акцент, что нам нужно усилить игру в атаке.

    Больше страсти, больше нацеленности на ворота. Сегодня это получилось, но пропустили два гола в меньшинстве после необязательных удалений.

    Получит ли еще шанс Дорожко? У нас есть план по вратарям на каждую игру. Не переживайте, сезон длинный», — сказал тренер пресс-службе КХЛ.

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