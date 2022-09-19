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    «Авангард» на выезде обыграл «Трактор»

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    «Авангард» со счетом 3:1 победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рид Буше
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    Рид Буше

    Победители выиграли благодаря точным броскам Сергея Толчинского, Рида Буше и Алексея Береглазова.

    Шайбу престижа в конце матча у хозяев оформил Владимир Ткачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Толчинский — 3 (бол., Буше, Найт), 22:46 — 0:1. Буше — 3 (бол., Найт, Толчинский), 24:02 — 0:2. Береглазов — 3 (Шарипзянов), 40:35 — 0:3. Ткачев — 3 (Манухов, Карпухин), 54:56 — 1:3Вратари: Проскуряков (59:14) — Демченко (22:45 — 22:46)Штраф: 6 — 6Броски: 14 (4+5+5) — 21 (8+5+8)

    Омский клуб начал серию побед, которая насчитывает два поединка. Команда провалила старт сезона, проиграв 6 встреч подряд.

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