«Авангард» на выезде обыграл «Трактор»

Победители выиграли благодаря точным броскам Сергея Толчинского, Рида Буше и Алексея Береглазова.
Шайбу престижа в конце матча у хозяев оформил Владимир Ткачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Толчинский — 3 (бол., Буше, Найт), 22:46 — 0:1. Буше — 3 (бол., Найт, Толчинский), 24:02 — 0:2. Береглазов — 3 (Шарипзянов), 40:35 — 0:3. Ткачев — 3 (Манухов, Карпухин), 54:56 — 1:3Вратари: Проскуряков (59:14) — Демченко (22:45 — 22:46)Штраф: 6 — 6Броски: 14 (4+5+5) — 21 (8+5+8)
Омский клуб начал серию побед, которая насчитывает два поединка. Команда провалила старт сезона, проиграв 6 встреч подряд.