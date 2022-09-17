«Металлург» на выезде победил «Амур»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорскийпобедилсо счетом 3:2.

Результативные удары у «Магнитки» на счету Ильи Николаева, Ильи Хохлова и Семена Кошелева. Шайба последнего стала победной.

За коллектив из Хабаровска забивали Кэмерон Ли и Игорь Руденков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Коробкин — 1 (Николаев, Маклюков), 7:48 — 0:1. Хохлов — 1 (Карпов, Коростелев), 31:49 — 0:2. Ли — 1 (бол., Шаров, Терещенко), 35:29 — 1:2. Кошелев — 4 (Чибисов), 40:22 — 1:3. Руденков — 3 (Николишин, Лихачев), 58:22 — 2:3Штраф: 2 — 6Броски: 19 (11+8+0) — 21 (11+10+0)

«Металлург» набрал 10 очков и находится на втором месте в Восточной конференции. У «Амура» 6 баллов. Клуб располагается на 6 строчке.