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    «Металлург» на выезде победил «Амур»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» победил «Амур» со счетом 3:2.

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    Результативные удары у «Магнитки» на счету Ильи Николаева, Ильи Хохлова и Семена Кошелева. Шайба последнего стала победной.

    За коллектив из Хабаровска забивали Кэмерон Ли и Игорь Руденков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Коробкин — 1 (Николаев, Маклюков), 7:48 — 0:1. Хохлов — 1 (Карпов, Коростелев), 31:49 — 0:2. Ли — 1 (бол., Шаров, Терещенко), 35:29 — 1:2. Кошелев — 4 (Чибисов), 40:22 — 1:3. Руденков — 3 (Николишин, Лихачев), 58:22 — 2:3Штраф: 2 — 6Броски: 19 (11+8+0) — 21 (11+10+0)

    «Металлург» набрал 10 очков и находится на втором месте в Восточной конференции. У «Амура» 6 баллов. Клуб располагается на 6 строчке.

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