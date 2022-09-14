ЦСКА переиграл «Витязь» на своем льду

Московскийодержал домашнюю победу над подмосковным(4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов.

Голы гостей счету Скотта Уилсона и Артема Бородкина.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Уилсон — 2 (Волгин, Рой), 15:14 — 0:1. Григоренко — 4 (бол., Нестеров, Юртайкин), 26:48 — 1:1. Бородкин — 1 (Авцин, Яремчук), 31:35 — 1:2. Плотников — 3 (Нестеров, Классон), 45:37 — 2:2. Провольнев — 1 (Соркин, Дитц), 52:10 — 3:2. Полтапов — 1, 52:26 — 4:2Вратари: Шарыченков (45:05 — 45:37) — Шикин (Дорожко, 52:26, 58:18 — 59:32)Штраф: 6 — 8Броски: 52 (19+17+16) — 20 (6+5+9)

ЦСКА с 8 очками в 6 матчах занимает 6-е место в Западной конференции. «Витязь» с таким же количеством очков после игр располагается на 5-й строчке Запада.

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В другом матче череповцкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над минским «Динамо» со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Даниил Вовченко, еще по разу отличились Александр Петунин, Максим Казаков и Игорь Гераськин.

Шайбы гостей забросили Дмитрий Соколов и Брэндон Козун.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) Голы: Соколов — 3, 0:16 — 0:1. Козун — 4 (бол., Спунер, Душак), 4:49 — 0:2. Казаков — 1 (Лишка, Хлыстов), 6:28 — 1:2. Вовченко — 4 (Петунин, Пилипенко), 17:09 — 2:2. Петунин — 4 (Морозов, Гераськин), 25:42 — 3:2. Вовченко — 5 (Демидов), 26:18 — 4:2. Гераськин — 1 (Морозов, Гуслистов), 44:55 — 5:2Вратари: Шугаев — Шостак (Колосов, 26:18)Броски: 32 (13+12+7) — 23 (7+5+11)Штраф: 10 — 39

«Северсталь» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 8 очков в 6 матчах. «Динамо» идет следом: 8 очков после 6 игр и 6-я строчка.

В следующем матча «регулярки» «Северсталь» на выезде сыграет со СКА 18 сентября. «Динамо» 16-го числа дома примет «Ак Барс».