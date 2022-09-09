В ЦСКА опровергли слухи о подписании Федотова

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу появившихся в СМИ сообщений о подписании контракта с бывшим вратарём клуба

«В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений, ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вёл и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несёт службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ.

Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном подписании контракта между Федотовым и ЦСКА и последующим обмене голкипера в СКА.