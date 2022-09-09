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    СМИ: ЦСКА подпишет Федотова на несколько лет и сразу же обменяет в СКА на Самонова

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    Бывший голкипер ЦСКА Иван Федотов может продолжить карьеру в СКА.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    Федотов в ближайшее время может подписать с ЦСКА двухлетний контракт. По информации «Матч ТВ», после этого 25-летнего вратаря сразу же обменяют в СКА на голкипера Александра Самонова.

    Это произойдет в том случае, если «Филадельфия» заморозит контракт Федотова. Это позволит Ивану стать свободным для контрактных отношений в КХЛ.

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    • «Если Федотов не приедет в тренировочный лагерь "Филадельфии", который открывается 21 сентября, то контракт с ним заморозят или порвут.

    При этом Иван уже получил подписной бонус, который выплачивается в течение 15 дней после подписания контракта. Это 92,5 тысячи долларов. В принципе, менеджмент "Филли" может попросить, чтобы Федотов эти деньги вернул.

    Сейчас Ивану 25 лет, и в следующем году права на него в НХЛ еще будут принадлежать "Филадельфии". Есть теоретическая вероятность, что "летчики" могут не рвать контракт с Федотовым, а отправить его в АХЛ по двустороннему контракту. В итоге клуб заплатит ему 70 тысяч долларов за год плюс 92,5 тысячи долларов как бонус. И дальше можно просто сидеть, ждать, когда вратарь освободится от армии, чтобы забрать его к себе.

    Но проблема в том, что однолетний контракт кончится через год. И тогда Федотов может сказать: "Спасибо большое, что заплатили мне 10 миллионов рублей (если перевести по курсу). Это хорошие деньги за службу в армии, но продлевать контракт с 'Филадельфией' я не стану. Я пошел играть в России".

    "Филадельфия" прекрасно понимает риски. Да, можно уже сейчас заочно подписать контракт на сезон-2023/24. За год до окончания старого договора подписывались многие игроки НХЛ. Но захотят ли этого 'летчики'?

    Они никогда не видели Федотова в деле в Северной Америке. И дать ему сразу два контракта? Это нужно быть рисковым управленцем вроде Лу Ламорелло. А вот у 'Филадельфии' шаткий менеджмент, и им нужно думать о том, как не потерять свою работу уже в этом сезоне», — сказал источник издания.

    Напомним, в июле Федотов был призван в армию. В новом сезоне он должен был играть в НХЛ за «Филадельфию».

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