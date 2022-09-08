Знарок: Могли спокойно обыгрывать «Адмирал», а столько сил и нервов потратили

Главный тренерпрокомментировал результат матча с(2:1 ОТ).

«Трудно назвать это игрой. Могли спокойно обыгрывать команду, а столько сил и нервов потратили.

Что помешало? Настрой, может быть. Дисциплина. Если у нас по 6-8 удалений за период, и удаления такие ненужные, может, в голове что-то у игроков.

Стараемся. Будем наказывать. У нас есть штрафы за удаления ненужные. Может, это подействует. Зачем человек в средней зоне бьет в спину... Непонятно.

Как мы играем, меня не устраивает. Не знаю, что будет дальше. Видите же разницу между матчем с ЦСКА и сегодняшним», — сказал Знарок «Р-Спорту».