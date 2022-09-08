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    Знарок: Могли спокойно обыгрывать «Адмирал», а столько сил и нервов потратили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Адмирал КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (2:1 ОТ).

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    «Трудно назвать это игрой. Могли спокойно обыгрывать команду, а столько сил и нервов потратили.

    Что помешало? Настрой, может быть. Дисциплина. Если у нас по 6-8 удалений за период, и удаления такие ненужные, может, в голове что-то у игроков.

    Стараемся. Будем наказывать. У нас есть штрафы за удаления ненужные. Может, это подействует. Зачем человек в средней зоне бьет в спину... Непонятно.

    Как мы играем, меня не устраивает. Не знаю, что будет дальше. Видите же разницу между матчем с ЦСКА и сегодняшним», — сказал Знарок «Р-Спорту».

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