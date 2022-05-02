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    «Виннипег» победой над «Сиэтлом» завершил регулярный чемпионат НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Сиэтл Кракен
    «Виннипег» обыграл «Сиэтл» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

    «Виннипег»
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    «Виннипег»

    Шайбы в составе победителей забросили Морган Бэррон, Блэйк Уилер, Доминик Тонинато и Кайл Коннор. У гостей отличились Александер Веннберг, Даниэль Спронг и Райли Шихэн.

    Это был последний матч регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды не попали в плей-офф, который стартует 2 мая.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Сиэтл» — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
    Голы: Бэррон — 2 (Харкинс), 3:47 — 1:0. Веннберг — 11 (бол., Маккэн, Бенайерс), 25:55 — 1:1. Спронг — 14 (Пульо, Чоловски), 32:24 — 1:2. Шиэн — 4 (Веннберг, Донской), 33:19 — 1:3. Уилер — 17 (Штястны), 44:49 — 2:3. Тонинато — 7 (Харкинс, Бэррон), 47:16 — 3:3. Коннор — 47 (Дюбуа, Эпплтон), 49:05 — 4:3Вратари: Комри — Дриджер (59:24)Штраф: 2-2Броски: 27 (8+5+14) — 30 (10+14+6)

    «Виннипег» завершил сезон на 11-м месте в Западной конференции, «Сиэтл» — на 15-м. Для «Кракен» сезон-2021/22 стал дебютным в лиге.

    «Виннипег» — «Сиэтл» 4:3
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