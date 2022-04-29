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    Заместитель гендиректора «Сочи» рассказал о целях клуба в межсезонье

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи
    Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков подвёл итоги сезона для клуба.

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    «Сезон без плей-офф, безусловно, негативная страница для любой команды. Искренне уверен, что при определённых факторах мы могли попасть в восьмёрку. Травмы лидеров, чемпионат не доиграли, и нам совсем чуть-чуть не хватило стабильности. Плотность в Западной конференции, да и вообще в лиге всё выше и выше с каждым сезоном, а уж в следующем будет ещё жёстче.

    Как изменился стиль игры команды с приходом Андрея Назарова? Изменился серьезно. Все знают Андрея Викторовича как большого мотиватора. Многое было сделано: появилась агрессия, характер, результат, интерес к команде. В общем, динамика изменилась в положительную сторону.

    У нас по ростеру самая молодая команда в КХЛ, а молодость– это всегда напор, задор, силовая борьба. Поменялся тренировочный процесс, упор стал больше на физическую готовность. Когда ты физически готов, то можешь выполнять любую установку тренера, любую тактическую задачу, диктовать свои услови

    Какие приоритеты в селекционной политике клуба на ближайшее межсезонье? У нас задача сохранить 95% тех игроков, кто заканчивал сезон. Эти парни прошли через КХЛ, знают наши требования, нагрузки, понимают модель игры. И мы уже, в свою очередь, знаем, на что они способны, кто и как реагирует на вызовы. Костяк мы сохраним. Но точечные усиления во всех линиях постараемся сделать. У нас есть хорошие ходы, мы их прорабатываем.

    Будут ли в КХЛ в следующем сезоне играть легионеры? Думаю, да. Но многие качественные легионеры, которые в основном играют за свои сборные, находятся под давлением, в большинстве своем они пока оттягивают момент, чтобы вступать в переговоры. Есть те, кто готов ехать при любом раскладе, и тут для клубов существует большой риск оказаться в сезоне без ключевых игроков. Думаю, что в следующем сезоне основные роли во всех командах будут играть российские хоккеисты. Для нас это, сами понимаете, позитивный момент», — цитирует Бадюкова официальный сайт «Сочи».

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