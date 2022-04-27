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    «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» гарантировали себе места в Кубке Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нэшвилл Предаторз Лос-Анджелес Кингз
    «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ обеспечили себе участие в Кубке Стэнли.

    «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» гарантировали себе места в Кубке Стэнли
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    «Лос-Анджелес» и «Нэшвилл» гарантировали себе места в Кубке Стэнли

    «Кингз» вышли в плей-офф после того, как «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл по буллитам «Вегас» (3:2 Б). В первом раунде Кубка Стэнли калифорнийцы сыграют против «Эдмонтона».

    Последний раз «Лос-Анджелес» выходил в плей-офф в сезоне-2017/18. В 2014 году команда стала обладателем Кубка Стэнли.

    У «Нэшвилла» было несколько вариантов, как обеспечить себе место в Кубке Стэнли, но после проигрыша «Калгари Флэймз» (4:5 ОТ) пришлось также ждать окончания матча «Даллас» — «Вегас». Поражение «Голден Найтс» открыло «Предаторз» дорогу в плей-офф.

    Соперник «Нэшвилла» по первому раунду еще не определен — это будет либо «Калгари», либо «Колорадо».

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