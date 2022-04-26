Фетисов: ЦСКА показал свою лучшую игру. Интрига продолжается

Двукратный олимпийский чемпионапрокомментировал поражениеот(2:3 ОТ) в рамках 5-го матча финальной серии Кубка Гагарина-2022.

В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

«Армейцы молодцы, тем интереснее будет дальше. ЦСКА показал свою лучшую игру. Интрига продолжается.

Переломил ли ЦСКА серию? После каждой игры так говорить неправильно. У каждой игры своя история, свои эмоции. Им просто нечего терять, но и права на ошибку у них нет.

У "Металлурга" же своя психология. Это хоккей. Здесь каждую игру проявляются новые герои», — сказал Фетисов «Спорт-экспрессу».

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.