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    Фетисов: ЦСКА показал свою лучшую игру. Интрига продолжается

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Металлург Мг
    Двукратный олимпийский чемпиона Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:3 ОТ) в рамках 5-го матча финальной серии Кубка Гагарина-2022.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

    «Армейцы молодцы, тем интереснее будет дальше. ЦСКА показал свою лучшую игру. Интрига продолжается.

    Переломил ли ЦСКА серию? После каждой игры так говорить неправильно. У каждой игры своя история, свои эмоции. Им просто нечего терять, но и права на ошибку у них нет.

    У "Металлурга" же своя психология. Это хоккей. Здесь каждую игру проявляются новые герои», — сказал Фетисов «Спорт-экспрессу».

    Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.

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