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    Сушинский: Категорически против уменьшения лимита на легионеров в КХЛ

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    Известный российский хоккеист Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможном уменьшении лимита на легионеров в КХЛ.

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    Сообщалось, что планируется внесение изменений в приказ Минспорта РФ, которое ограничивает число иностранцев в клубах лиги. Оно будет снижено с 5 до 3, включая 1 вратаря.

    «Всегда был против лимита на легионеров. Если это связано с политической точкой зрения, то еще больше против. Поступать теми же методами, которые используют недружественные страны, неправильно. Спорт должен быть вне политики.

    У меня много друзей-иностранцев, мы поддерживаем друг друга. Искусственно делать лимит не надо. В КХЛ должны играть лучшие. В НХЛ же играют лучшие, там нет лимита на иностранцев, никто их никогда не устанавливал. Туда берут лучших, там растут и хотят расти. В КХЛ нужно сделать то же самое, чтобы молодые игроки тянулись, росли, смотрели на лучших игроков и учились у них. Категорически против уменьшения лимита. Мы и так никаких нормальных легионеров привозим, и у нас ребята не растут.

    Искусственный ввод в состав молодых игроков — тоже неправильно. У большинства команд они просто тупо сидят на лавке. Год проходит, они отсидели на лавке, не сыграли ни в ВХЛ, ни в МХЛ — половина ребят теряется из-за этого. Если уж и брать в состав молодого игрока, то такого, который может играть. А не просто для того, чтобы заткнуть дырку из-за необходимости иметь двух человек в составе. Это бессмысленно», — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

    На данный момент в КХЛ каждая российская команда может заявить не более 5 легионеров на матч. Ограничений по числу хоккеистов в заявке на сезон нет.

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