ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаРазрыв отношений длинною в семь лет. Пути Дибалы и «Ювентуса» на этом расходятся
  • 13:29
    • «Йокерит» пропустит следующий сезон
  • 12:44
    • «Бавария» готова продать Левандовски за 40 млн евро
  • 12:22
    • ФИФА приостановила выплаты России за ЧМ-2018
  • 11:41
    • Стерлинг — одна из главных трансферных целей «Милана» этим летом
  • 09:14
    • Источник: Российских теннисистов отстранили от Уимблдона
    Все новости спорта

    «Йокерит» пропустит следующий сезон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Йокерит КХЛ
    «Йокерит» не будет играть в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

    В конце февраля «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В конце февраля «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ

    В 2023 году «Йокерит» планирует вернуться в чемпионат Финляндии.

    «Во время пребывания в КХЛ "Йокерит" планомерно работал в интересах развития финского хоккея. Нашей целью было создать наилучшие условия для игроков и тренеров.

    На репутации клуба в этот период сказывались вопросы, не связанные с хоккеем. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить доверие людей к "Йокериту".

  • Источник: «Югра» и «Лада» заменят «Йокерит» и рижское «Динамо»
  • Читайте по теме

    • Нам предстоит проделать большую работу, чтобы получить право на участие в Лиге. Сейчас я ищу совладельцев.

    Уверен, что мы сможем соответствовать всем требованиям, предъявляемым лигой», — сказал акционер клуба Яри Курри.

    Юниорские команды «Йокерита» продолжат играть в обычном режиме.

    Напомним, в конце февраля «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется сильнее в российском классико?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Зацепит ли ЦСКА нужный результат перед возвращением в Москву?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Челси» забьет «Арсеналу» в каждом тайме?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие