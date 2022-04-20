«Йокерит» пропустит следующий сезон

не будет играть в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

В 2023 году «Йокерит» планирует вернуться в чемпионат Финляндии.

«Во время пребывания в КХЛ "Йокерит" планомерно работал в интересах развития финского хоккея. Нашей целью было создать наилучшие условия для игроков и тренеров.

На репутации клуба в этот период сказывались вопросы, не связанные с хоккеем. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить доверие людей к "Йокериту".

Нам предстоит проделать большую работу, чтобы получить право на участие в Лиге. Сейчас я ищу совладельцев.

Уверен, что мы сможем соответствовать всем требованиям, предъявляемым лигой», — сказал акционер клуба Яри Курри.

Юниорские команды «Йокерита» продолжат играть в обычном режиме.

Напомним, в конце февраля «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ.