«Йокерит» пропустит следующий сезон

В конце февраля «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ Фото: globallookpress.com
В 2023 году «Йокерит» планирует вернуться в чемпионат Финляндии.
«Во время пребывания в КХЛ "Йокерит" планомерно работал в интересах развития финского хоккея. Нашей целью было создать наилучшие условия для игроков и тренеров.
На репутации клуба в этот период сказывались вопросы, не связанные с хоккеем. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить доверие людей к "Йокериту".
Нам предстоит проделать большую работу, чтобы получить право на участие в Лиге. Сейчас я ищу совладельцев.
Уверен, что мы сможем соответствовать всем требованиям, предъявляемым лигой», — сказал акционер клуба Яри Курри.
Юниорские команды «Йокерита» продолжат играть в обычном режиме.
Напомним, в конце февраля «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ.