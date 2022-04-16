Троц о Сорокине: В Нью-Йорке все говорят о Шестеркине, но наш парень не хуже

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс»считает, что голкипердостоин быть в числе претендентов на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Вероятно, он не получит много голосов на "Везину", потому что мы не выходим в плей-офф.

В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестеркине. Наш парень не хуже. Просто люди еще не знают об этом.

Барзэл абсолютно прав, когда говорит о нем в контексте Везины», — приводит слова Троца Newsday.

Единственным в истории победителем голосования из команды, не попавшей в плей-офф, стал Сергей Бобровский («Коламбус») в сокращенном из-за локаута сезоне-2012/13.

Напомним, Сорокин был признан второй звездой минувшего игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. В гостевом матче против «Монреаля» (3:0) россиянин отразил 44 броска из 44 и провел седьмую игру «на ноль» в сезоне.