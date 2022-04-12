Савин: Будем делать всё возможное, чтобы Кравцов остался в «Тракторе»

Генеральный директор «Трактора»рассказал о желании клуба оставить в своём составе нападающего

«Будем делать всё возможное, чтобы Виталий Кравцов остался в "Тракторе". Мы довольны игрой Виталия», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Осенью 2021 года «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

В текущем сезоне КХЛ 22-летний форвард провёл в регулярке 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при общей полезности «+4». В плей-офф Кравцов сыграл в 15 встречах, забросив семь шайб и отдав три передачи при полезности «-3».