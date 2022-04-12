«Виннипег» обыграл «Монреаль», Свечников забросил победную шайбу

в матче регулярного чемпионата НХЛ обыгралсо счетом 4:2.

Победу «Виннипегу» принес Евгений Свечников. Для российского хоккеиста это 7-й гол в сезоне. Всего на его счету 19 (7+12) очков в текущей «регулярке». Российский защитник «Канадианс» Александр Романов очков не набрал.

В турнирной таблице Восточной конференции «Виннипег», набрав 81 очков, занимает 10-е место, «Монреаль» с 51 баллом остается на последней, 16-й, строчке на Западе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) Голы: Армиа — 6 (Дворак, Савар), 20:29 — 1:0. Бэррон — 1 (Элерс, Самберг), 21:46 — 1:1. Штястны — 20 (Бэррон, Самберг), 24:00 — 1:2. Андерсон — 18 (Питри, Сузуки), 46:19 — 2:2. Свечников — 7 (Коннор, Дюбуа), 51:01 — 2:3. Лаури — 11 (п.в., Сэнфорд, Моррисси), 58:31 — 2:4Вратари: Монтембо (58:25 — 58:31) — ХеллибакШтраф: 2-2Броски: 25 (6+12+7) — 35 (9+17+9)

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сиэтлом», а «Монреаль» сыграет с «Коламбусом».