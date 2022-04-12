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    «Виннипег» обыграл «Монреаль», Свечников забросил победную шайбу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Монреаль Канадиенс
    «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:2.

    Евгений Свечников
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    Евгений Свечников

    Победу «Виннипегу» принес Евгений Свечников. Для российского хоккеиста это 7-й гол в сезоне. Всего на его счету 19 (7+12) очков в текущей «регулярке». Российский защитник «Канадианс» Александр Романов очков не набрал.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Виннипег», набрав 81 очков, занимает 10-е место, «Монреаль» с 51 баллом остается на последней, 16-й, строчке на Западе.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
    Голы: Армиа — 6 (Дворак, Савар), 20:29 — 1:0. Бэррон — 1 (Элерс, Самберг), 21:46 — 1:1. Штястны — 20 (Бэррон, Самберг), 24:00 — 1:2. Андерсон — 18 (Питри, Сузуки), 46:19 — 2:2. Свечников — 7 (Коннор, Дюбуа), 51:01 — 2:3. Лаури — 11 (п.в., Сэнфорд, Моррисси), 58:31 — 2:4Вратари: Монтембо (58:25 — 58:31) — ХеллибакШтраф: 2-2Броски: 25 (6+12+7) — 35 (9+17+9)

    В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сиэтлом», а «Монреаль» сыграет с «Коламбусом».

    «Монреаль» — «Виннипег» 2:4
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