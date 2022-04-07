Тертышный: Проиграли матч за две минуты, «Металлург» хорошо воспользовался моментами

Нападающий «Трактора»прокомментировал поражение от(1:2) в третьем матче финала Восточной конференции.

«Хороший, боевой матч. Проиграли матч за две минуты. "Металлург" хорошо воспользовался моментами, которые у него были. Мы разбрасывались своими возможностями, и это сыграло с нами злую шутку.

Физики хватает, но психологический момент — мы уходим назад в оборону назад, перестраховываемся и это, повторюсь, играет с нами злую шутку.

За счёт чего перевернуть следующий матч? Просто забыть первый. "Металлург" сегодня молодцы, а мы — нет. Посмотрим видео, разберём те ошибки, которые были. Мы выйдем с чистой головой и всё будет хорошо.

Кошечкин? Не мне комментировать игру соперников. Василий хороший, габаритный, опытный вратарь, у него много регалий. Он может сыграть на моменте, что и сделал. Просто могу поздравить его с победой.

Но у нас впереди ещё много матчей. Посмотрим, сыграет ли он так же хорошо в следующих», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Магнитки».