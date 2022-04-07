«Магнитка» одержала волевую победу над «Трактором» и повела в серии

Шаткое преимущество. «Ман Сити» воспользовалось единственной ошибкой «Атлетико»

«Манчестер Сити» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было