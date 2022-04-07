«Магнитка» одержала волевую победу над «Трактором» и повела в серии

«Металлург» Фото: globallookpress.com
Счет открыли хозяева — на 23-й минуте отличился Лоуренс Пилут.
Гости ответили в третьем периоде шайбами Ярослава Хабарова и Николая Голдобина.
КХЛ. Восток. Финалы конференций
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Тертышный — 3 (бол., Пилут, Ткачев), 22:06 — 1:0. Хабаров — 1 (Николаев, Акользин), 48:04 — 1:1. Голдобин — 6 (Лайпсик, Дронов), 50:00 — 1:2Вратари: Вилл (57:06) — КошечкинБроски: 24 (12+6+6) — 29 (8+10+11)Штраф: 4 — 4
«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертая игра состоится в Челябинске 9 апреля.