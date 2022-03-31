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    Ласьков прокомментировал выход «Металлурга» в финал Восточной конференции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выход команды в Финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

    Сергей Ласьков
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    Сергей Ласьков

    «Хорошая напряжённая серия. Обе команды проявили игровой характер. Победил сильнейший на данный момент. Были ли опасения перед седьмым матчем? Надо просто выходить и делать свою работу. Тренеры всё проработали, дали установку, ребята её выполнили. Наверное, поэтому всё и получилось.

    Команда настраивается на финал конференции с "Трактором", впереди ещё полпути до Кубка Гагарина. Естественно, Кубок — основная цель для всех команд. Опытных хоккеистов настраивать не надо, они сами прекрасно всё понимают, зачем идут и куда. Тренеры разбирают соперника, дают, как говорят в армии, чёткие цели и указания», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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