Ласьков прокомментировал выход «Металлурга» в финал Восточной конференции

Первый вице-президент «Металлурга»прокомментировал выход команды в Финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Хорошая напряжённая серия. Обе команды проявили игровой характер. Победил сильнейший на данный момент. Были ли опасения перед седьмым матчем? Надо просто выходить и делать свою работу. Тренеры всё проработали, дали установку, ребята её выполнили. Наверное, поэтому всё и получилось.

Команда настраивается на финал конференции с "Трактором", впереди ещё полпути до Кубка Гагарина. Естественно, Кубок — основная цель для всех команд. Опытных хоккеистов настраивать не надо, они сами прекрасно всё понимают, зачем идут и куда. Тренеры разбирают соперника, дают, как говорят в армии, чёткие цели и указания», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».