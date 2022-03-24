Хартли: Придётся смотреть КХЛ-ТВ, чтобы найти объяснение отмененным голам

Главный тренер омского «Авангарда»подвёл итоги встречи с магнитогорским(1:5) в рамках 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Отменённые голы повлияли на ход матча. Особенно вторая шайба, когда она просто лежала и пересекла ленточку, никто её не накрывал.

Придётся смотреть КХЛ-ТВ, чтобы найти объяснение», — передаёт слова тренера «Чемпионат».

Напомним, в прошедшей встрече судьи после видеопросмотров отменили три заброшенных шайбы «Авангарда».

Счёт после четвёртого матча в серии ничейный — 2-2. Следующая игра между омским клубом и «Магниткой» пройдёт в субботу, 26 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».