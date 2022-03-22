Окулов: Нам пришлось терпеть, делать неприятную работу

Нападающий ЦСКАдал комментарий после победы над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ, которая стала третьей в серии.

«Без шайбы никто не любит играть. Но, мне кажется, мы сами виноваты. Мы забили гол, надо было добавлять. Тем более во втором периоде, когда в зоне атаки можно делать какие-то пересменки. Но мы сами упустили это, дали шанс динамовцам, и они сразу этим воспользовались.

У них есть мастеровитые ребята, которые затащили шайбу, начали ее держать. Нам пришлось терпеть, делать неприятную работу: где-то это удалось, но все равно пропустили ненужный гол», — цитирует Окулова сайт КХЛ.

Четвертый поединок состоится 23 марта в Москве на арене «Динамо».