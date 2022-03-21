«Салават» обыграл «Трактор» в третьем матче серии плей-офф

Mamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было