«Салават» обыграл «Трактор» в третьем матче серии плей-офф

Игроки« Салавата» Фото: globallookpress.com
Уфимцы одержали победу благодаря шайбам Глеба Кузьмина, Виктора Тихонова и Николая Кулемина.
У гостей забивал Томаш Гика. Это случилось во втором периоде.
КХЛ. Восток. 1/2 финала конференций. Третий матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кузьмин — 3 (Санников, Картаев), 10:19 — 1:0. Тихонов — 3 (бол., Кадейкин, Хафизуллин), 23:44 — 2:0. Гика — 2 (мен., Седлак, Кулик), 37:03 — 2:1. Кулемин — 3 (п.в., Башкиров, Картаев), 59:53 — 3:1Вратари: Шарыченков — Вилл (58:29 — 59:53)Штраф: 10 — 6Броски: 33 (10+16+7) — 20 (6+7+7)
«Салават» выигрывает в серии 2:1. Ответная игра 23 марта.