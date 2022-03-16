Нападающий «Салавата» рассказал о сильных сторонах «Трактора»

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал о сильных сторонах «Трактора», с которым команде предстоит играть во втором раунде плей-офф КХЛ.

«Трактор» — хорошая, техничная команда. Может быть, где-то они не любят силовой борьбы. За счет желания и плотной игры нужно их обыгрывать. С прошлого сезона тренер у них остался тот же, да и стиль примерно похож.

Серия с «Нефтехимиком» показала, что многое решила игра в большинстве, которое «Трактор» реализовал. Нужно уметь контролировать свои эмоции, быть посдержаннее и не отвечать после свистка. Мы работаем нашей спецбригадой над большинством. Надеюсь, что порадуем в этой серии«, — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

"Салават Юлаев" и "Трактор" играли в первом раунде плей-офф КХЛ в прошлом сезоне. Серию выиграли уфимцы.