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    Нападающий «Салавата» рассказал о сильных сторонах «Трактора»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров рассказал о сильных сторонах «Трактора», с которым команде предстоит играть во втором раунде плей-офф КХЛ.

    Данил Башкиров
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    Данил Башкиров

    «Трактор» — хорошая, техничная команда. Может быть, где-то они не любят силовой борьбы. За счет желания и плотной игры нужно их обыгрывать. С прошлого сезона тренер у них остался тот же, да и стиль примерно похож.

    Серия с «Нефтехимиком» показала, что многое решила игра в большинстве, которое «Трактор» реализовал. Нужно уметь контролировать свои эмоции, быть посдержаннее и не отвечать после свистка. Мы работаем нашей спецбригадой над большинством. Надеюсь, что порадуем в этой серии«, — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

    "Салават Юлаев" и "Трактор" играли в первом раунде плей-офф КХЛ в прошлом сезоне. Серию выиграли уфимцы.

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