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    Картаев: Думаю, «Трактор» затаил обиду за прошлый плей-офф, и нам будет в два раза тяжелее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ в преддверии серии с челябинским «Трактором».

    Владислав Картаев
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    Владислав Картаев

    «Не так давно завершилась серия против "Сибири", как сейчас физическое и эмоциональное состояние? Эмоционально хорошее, прошли первый раунд плей-офф. Физическое состояние тоже, считаю, хорошее у команды — мы отдохнули, восстановились и готовимся к серии с "Трактором".

    В Челябинске хорошая и сильная команда. У них хорошее большинство, как показала их серия с "Нефтехимиком". Быстрый коллектив с четырьмя боевыми звеньями. Нам необходимо внимательно их разобрать и хорошо подготовиться, чтобы выходить на серию во всеоружии.

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    • Насколько большинство и меньшинство станут ключевым фактором серии? Наша основная задача — сыграть терпеливо и правильно в меньшинстве, не позволяя ничего создать. Что касается большинства, нужно забивать больше. Думаю, результаты игр будут решаться именно в неравных составах.

    В этом сезоне играли лишь однажды, что можно вспомнить о той встрече? Помню, что мы выиграли 6-1, но я бы не назвал ту игру лёгкой. Соперник бился, поэтому не стоит вспоминать тот матч. Начнем всё с чистого листа.

    Думаю, они затаили обиду за прошлый плей-офф, и нам будет в два раза тяжелее. Так что надо готовиться еще серьёзнее, чем в прошлом сезоне», — цитирует Картаева официальный сайт команды.

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