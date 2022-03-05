Кудашов: Мы не реализовали кучу моментов. И вратарь «Северстали» здорово сыграл

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение отво втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:4).

«Начали нормально, потом две ошибки, которые стоили нам двух голов. Мы не реализовали кучу моментов. И вратарь их здорово сыграл.

В атаке во всех трех периодах сыграли нормально. Нас подвели ошибки собственные.

Что нужно улучшать, чтобы начать побеждать? Не удаляться, хорошо играть без шайбы, реализовать моменты», — приводит слова Кудашова официальный сайт москвичей.

«Северсталь» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. 6 и 8 марта команды сыграют в Череповце.