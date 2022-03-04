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    Вудкрофт: Наша задача — заставить вратаря соперника работать еще больше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Минск КХЛ СКА
    Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от СКА (1:3) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

    Крэйг Вудкрофт
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    Крэйг Вудкрофт

    «Наша команда сегодня сыграла намного лучше, чем в прошлый раз.

    В принципе, парни действовали уже так, как нам бы хотелось. Они добавили в скорости, силовой борьбе, поэтому удалось создать больше проблем сопернику.

    Но ребятам еще нужно лучше играть в зоне атаки, генерировать больше моментов, в том числе на втором или третьем добивании.

    Наша следующая задача — заставить вратаря соперника работать еще больше. Я думаю, что таким образом мы сможем вернуться в серию», — сказал Вудкрофт клубной пресс-службе.

    СКА повел в серии со счетом 2-0. Следующие матчи состоятся в Минске 6 и 8 марта.

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