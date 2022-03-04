Вудкрофт: Наша задача — заставить вратаря соперника работать еще больше

Главный тренер минского «Динамо»прокомментировал поражение от(1:3) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Наша команда сегодня сыграла намного лучше, чем в прошлый раз.

В принципе, парни действовали уже так, как нам бы хотелось. Они добавили в скорости, силовой борьбе, поэтому удалось создать больше проблем сопернику.

Но ребятам еще нужно лучше играть в зоне атаки, генерировать больше моментов, в том числе на втором или третьем добивании.

Наша следующая задача — заставить вратаря соперника работать еще больше. Я думаю, что таким образом мы сможем вернуться в серию», — сказал Вудкрофт клубной пресс-службе.

СКА повел в серии со счетом 2-0. Следующие матчи состоятся в Минске 6 и 8 марта.