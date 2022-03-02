СКА забросил минскому «Динамо» восемь шайб на старте плей-офф КХЛ

В составе победителей дублем отметился Андрей Кузьменко. Еще по разу отличились Данила Моисеев, Микко Лехтонен, Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Степан Фальковский и Никита Гусев, забросивший буллит.
Отметим, что Гусев набрал 6 (1+5) очков в этой встрече, установив новый рекорд результативности в одном матче плей-офф КХЛ.
Гости ответили голами Павла Варфоломеева и Маттиаса Тенденбю.
КХЛ. 1/4 финала конференций
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)
Голы: Моисеев — 1 (Гусев, Воробьев), 2:36 — 1:0. Варфоломеев — 1 (Гудачек, Теденбю), 11:32 — 1:1. Теденбю — 1 (бол., Граовац, Крейчик), 13:52 — 1:2. Кузьменко — 1 (Гусев), 20:43 — 2:2. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 23:49 — 3:2. Гусев — 1 (буллит), 24:44 — 4:2. Кемппайнен — 1 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 28:25 — 5:2. Фальковский — 1 (Комаров, Пыленков), 32:59 — 6:2. Бурдасов — 1 (бол., Гусев), 36:54 — 7:2. Кузьменко — 2 (бол., Гусев, Лехтонен), 39:55 — 8:2. Горбунов — 1, 57:25 — 8:3Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов, 28:25)Броски: 35 (11+17+7) — 15 (9+3+3)Штраф: 14 — 22
Второй матч серии пройдет 4 марта в Санкт-Петербурге.