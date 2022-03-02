Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби
  • 21:56
    • «Спартак» разгромил «Кубань» в Кубке России, у Джикии — автогол
  • 21:35
    • Абрамович объявил о готовности продать «Челси»
  • 19:57
    • Дубль Дивеева принес ЦСКА волевую победу над «Сочи» в Кубке России
  • 22:20
    • «Авангард» дожал «Ак Барс» в овертайме первого матча плей-офф КХЛ
  • 22:07
    • СКА забросил минскому «Динамо» восемь шайб на старте плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    СКА забросил минскому «Динамо» восемь шайб на старте плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (8:3) в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

    СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА

    В составе победителей дублем отметился Андрей Кузьменко. Еще по разу отличились Данила Моисеев, Микко Лехтонен, Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Степан Фальковский и Никита Гусев, забросивший буллит.

    Отметим, что Гусев набрал 6 (1+5) очков в этой встрече, установив новый рекорд результативности в одном матче плей-офф КХЛ.

    Гости ответили голами Павла Варфоломеева и Маттиаса Тенденбю.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)
    Голы: Моисеев — 1 (Гусев, Воробьев), 2:36 — 1:0. Варфоломеев — 1 (Гудачек, Теденбю), 11:32 — 1:1. Теденбю — 1 (бол., Граовац, Крейчик), 13:52 — 1:2. Кузьменко — 1 (Гусев), 20:43 — 2:2. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 23:49 — 3:2. Гусев — 1 (буллит), 24:44 — 4:2. Кемппайнен — 1 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 28:25 — 5:2. Фальковский — 1 (Комаров, Пыленков), 32:59 — 6:2. Бурдасов — 1 (бол., Гусев), 36:54 — 7:2. Кузьменко — 2 (бол., Гусев, Лехтонен), 39:55 — 8:2. Горбунов — 1, 57:25 — 8:3Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов, 28:25)Броски: 35 (11+17+7) — 15 (9+3+3)Штраф: 14 — 22

    Второй матч серии пройдет 4 марта в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нант» и «Монако» много не забьют?
  • «Нант» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Ливерпуль» снова обыграет «Норвич» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Старая Синьора» переиграет «Фиорентину»
  • «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ястремская — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Голубич — Дьяченко
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие