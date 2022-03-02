НХЛ. «Тампа» разгромила «Оттаву», «Миннесота» пропустила пять шайб от «Калгари»

«Филадельфия» — «Эдмонтон» 0:3

Голы забили Леон Драйзайтль, Кайлер Ямамото и Коннор Макдэвид. Голкипер Микко Коскинен отразил все 39 бросков, оформив «сухарь».

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Драйзайтль — 37 (бол., Нерс, Макдэвид), 17:41 — 0:1. Ямамото — 11, 35:10 — 0:2. Макдэвид — 29 (п.в., Драйзайтль, Хаймэн), 58:20 — 0:3Вратари: Харт (57:38 — 58:20) — КоскиненШтраф: 10-4Броски: 39 (13+12+14) — 32 (10+11+11)

«Эдмонтон» идет на седьмом месте в Западной конференции. «Флайерз» располагаются на 14-й строчке в Восточной конференции.

«Филадельфия» — «Эдмонтон» 0:3

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 4:3

Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков заработал шесть штрафных минут и показатель полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Голы: Хьюз — 17 (бол.), 0:54 — 0:1. Кристиансен — 1 (Силлинджер, Доми), 13:08 — 1:1. Бьоркстранд — 18 (Ворачек, Рословик), 17:35 — 2:1. Дженнер — 23 (бол., Лайне, Ворачек), 20:46 — 3:1. Хишир — 15 (Сиверсон, Маклеод), 36:00 — 3:2. Лайне — 20 (Дженнер, Карлссон), 41:18 — 4:2. Заха — 13 (Мерсер, Хэмилтон), 47:07 — 4:3Вратари: Мерзликинс — Доус (57:51)Штраф: 13-11Броски: 31 (9+13+9) — 33 (16+8+9)

«Коламбус» идет на девятом месте в Восточной конференции, а «Дэвиз» — на 13-м.

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 4:3

«Тампа-Бэй» — «Оттава» 5:2

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей. На счету защитника Михаила Сергачева одна заброшенная шайба. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) Голы: Эннис — 6 (Шабо, К. Браун), 1:11 — 0:1. Сэнфорд — 9 (Уайт, Ткачак), 3:43 — 0:2. Кучеров — 10 (Пойнт), 7:15 — 1:2. Пойнт — 21 (Палат, Рутта), 14:49 — 2:2. Стэмкос — 26 (бол., Кучеров, Пойнт), 25:18 — 3:2. Перри — 15 (Марун, Макдона), 36:08 — 4:2. Сергачев — 3 (Пойнт), 49:02 — 5:2Вратари: Василевский — МюррейШтраф: 26-26Броски: 22 (6+12+4) — 27 (7+8+12)

«Тампа» выиграла пятый матч подряд.

«Тампа-Бэй» — «Оттава» 5:2

«Детройт» — «Каролина» 4:3 ОТ

Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил Лукас Рэймонд. Форвард «Рэд Уингз» Владислав Наместников завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) Голы: Ахо — 24 (бол., Трочек, Терявяйнен), 13:02 — 0:1. Рауни — 4 (Ганье, Эрне), 32:00 — 1:1. Расмуссен — 8 (Истерли, Задина), 42:45 — 2:1. Фаст — 11 (Пеши), 47:06 — 2:2. Стаал — 6 (Коул, Нидеррайтер), 56:12 — 2:3. Ларкин — 27, 56:50 — 3:3. Раймонд — 16 (бол., Бертуцци, Зайдер), 64:52 — 4:3Вратари: Неделькович — РаантаШтраф: 4-8Броски: 41 (11+9+14+7) — 30 (8+8+13+1)

«Детройт» занимает десятое место в Восточной конференции, «Каролина» лидирует на «Востоке».

«Детройт» — «Каролина» 4:3 ОТ

«Миннесота» — «Калгари» 1:5

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1», у защитника «Флэймз» Никиты Задорова «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Калгари» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Голы: Ткачак — 27 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 1:12 — 0:1. Манджапане — 28 (Баклунд, Коулмэн), 12:42 — 0:2. Фолиньо — 18 (Капризов, Эрикссон Эк), 28:32 — 1:2. Линдхольм — 24 (Ткачак, Годро), 28:53 — 1:3. Тоффоли — 14 (бол., Годро, Андерссон), 40:33 — 1:4. Баклунд — 8 (п.в., Манджапане, Хэнифин), 57:30 — 1:5Вратари: Тэлбот (54:57 — 57:30) — МаркстремШтраф: 15-17Броски: 33 (12+10+11) — 27 (9+10+8)

«Миннесота» потерпела четвертое поражение подряд. «Калгари» выиграл 12-ю встречу из последних 13.

«Миннесота» — «Калгари» 1:5

«Виннипег» — «Монреаль» 8:4

В составе победителей по три очка набрал Марк Шайфли (2+1), Пьер-Люк Дюбуа (1+2) и Кайл Коннор (0+3). Российский форвард Евгений Свечников забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. У проигравших хет-трик сделал Джош Андерсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Монреаль» — 8:4 (4:3, 1:1, 3:0) Голы: Свечников — 6 (Шмидт, Коннор), 5:21 — 1:0. Шмидт — 4 (Дюбуа, Свечников), 5:57 — 2:0. Лаури — 6 (Демело), 8:46 — 3:0. Шайфли — 19 (Дюбуа, Коннор), 9:13 — 4:0. Андерсон — 13 (Питри), 11:18 — 4:1. Андерсон — 14 (бол., Кофилд, Сузуки), 17:00 — 4:2. Лехконен — 10 (Эванс), 18:28 — 4:3. Андерсон — 15 (Пелинг), 24:08 — 4:4. Копп — 13 (бол., Пионк, Штястны), 37:17 — 5:4. Шайфли — 20 (бол., Уилер, Коннор), 42:46 — 6:4. Дюбуа — 22 (бол., Шайфли, Уилер), 45:49 — 7:4. Штястны — 13 (Лаури, Копп), 57:26 — 8:4Вратари: Хеллибак — Монтембо (Хэммонд, 45:49)Штраф: 19-19Броски: 30 (6+11+13) — 35 (14+10+11)

Победная серия «Канадиенс» прервалась на отметке в пять матчей.

«Виннипег» — «Монреаль» 8:4

«Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:3

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Айлендерс» — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) Голы: Маккиннон — 16 (Макар, Тэйвз), 3:23 — 1:0. Пулок — 1 (Паризе, Бэйли), 10:03 — 1:1. Тэйвз — 10 (Бураковски, Макар), 23:54 — 2:1. Пажо — 9 (Паризе, Клаттербак), 24:39 — 2:2. Палмиери — 6 (Грин, Пажо), 32:23 — 2:3. Ландескуг — 29 (бол., Кадри, Тэйвз), 44:43 — 3:3. Бураковски — 17 (Кадри), 52:48 — 4:3. Э. Джонсон — 6 (п.в.), 59:17 — 5:3Вратари: Кемпер — Сорокин (57:52 — 59:17)Штраф: 4-6Броски: 44 (13+9+22) — 30 (8+13+9)

«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Айлендерс» идет на 11-м месте в Восточной конференции.

«Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:3

«Вегас» — «Сан-Хосе» 3:1

Для «Вегаса» это вторая победа в последних семи матчах. Также отметим, что это 500-я победа в карьере главного тренера «Голден Найтс» Питера Дебура.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Голы: Колесар — 6 (Хауден), 2:16 — 1:0. Грегор — 3 (Бонино, Кольяно), 21:53 — 1:1. Смит — 15 (Маршессо, Карлссон), 33:56 — 2:1. Смит — 16 (Карлссон, Маршессо), 44:45 — 3:1Вратари: Ленер — Раймер (Савченко, 20:00, 56:38)Штраф: 2-4Броски: 31 (11+10+10) — 17 (4+6+7)

«Анахайм» — «Бостон» 4:3