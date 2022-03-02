Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 01:29
    • «Мидлсбро» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
  • 00:36
    • «Лестер» вырвал выездную победу у «Бернли»
  • 00:59
    • «Ницца» победила «Версаль» и вышла в финал Кубка Франции
  • 00:56
    • «Милан» и «Интер» разошлись миром в первом полуфинале Кубка Италии
  • 00:09
    • «Ман Сити» прошел в четвертьфинал Кубка Англии
    Все новости спорта

    Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд Вашингтон Кэпиталз
    «Миннесота» на своей площадке уступила «Калгари» со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече записал на свой счет результативную передачу и набрал 64-е очко в лиге. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

    В активе Капризова 24 заброшенные шайбы и 40 результативных передач, у Овечкина 32 гола и столько же передач. В гонке бомбардиров соотечественники занимают восьмое и девятое места.

    Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 77 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» отыграется на «Кубани» за фиаско в дерби
  • «Спартак» — «Кубань». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сколько голов забьют соперники на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Быки» уверенно пройдут в полуфинал
  • «Ганновер» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ганновер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие