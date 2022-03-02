Капризов догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

«Миннесота» на своей площадке уступила «Калгари» со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече записал на свой счет результативную передачу и набрал 64-е очко в лиге. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

В активе Капризова 24 заброшенные шайбы и 40 результативных передач, у Овечкина 32 гола и столько же передач. В гонке бомбардиров соотечественники занимают восьмое и девятое места.

Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 77 очков.