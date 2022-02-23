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    «Авангард» всухую обыграл ЦСКА в контрольном матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард ЦСКА
    В контрольном матче московский ЦСКА принимал омский «Авангард». В этом поединке победу одержали гости со счётом 2:0.

    КорбАн Найт
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    КорбАн Найт

    На 28-й минуте Арсений Грицюк открыл счёт в матче, забив с передач Корбана Найта и Сергея Толчинского. За четыре секунды до конца встречи Корбан Найти увеличил преимущество омичей броском в пустые ворота.

    Эта встреча проходила в рамках подготовки команд к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде столичная команда сыграет с ярославским «Локомотивом», «Авангард» встретится с казанским «Ак Барсом».

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    • В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Авангард» и «Ак Барс» встречались в финале Восточной конференции. Тогда в семи матчах сильнее оказались омичи.

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