Главный тренер «Каролины»: Свечников возмужал, стал опытнее и мудрее

Главный тренер «Каролины»поделился мнением о прогрессев этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

«Это забавно. До этого были отрезки, когда Андрей так же упорно работал и создавал моменты, но шайба не шла в ворота. А теперь все осталось по-прежнему, но зато удача повернулась к нему лицом.

Вообще за последние год-полтора мы видим, как он возмужал, стал опытнее и мудрее. Не хочу сказать, что он старый, потому что это не так, но он уже немало поиграл в этой лиге и окончательно понял, что тут к чему», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.

Свечников набрал 47 (22+25) очков в 45 встречах регулярного чемпионата.