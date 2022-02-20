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    Главный тренер «Каролины»: Свечников возмужал, стал опытнее и мудрее

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз
    Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился мнением о прогрессе Андрея Свечникова в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    «Это забавно. До этого были отрезки, когда Андрей так же упорно работал и создавал моменты, но шайба не шла в ворота. А теперь все осталось по-прежнему, но зато удача повернулась к нему лицом.

    Вообще за последние год-полтора мы видим, как он возмужал, стал опытнее и мудрее. Не хочу сказать, что он старый, потому что это не так, но он уже немало поиграл в этой лиге и окончательно понял, что тут к чему», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.

    Свечников набрал 47 (22+25) очков в 45 встречах регулярного чемпионата.

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