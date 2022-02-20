Любушкин — игрок «Торонто»

Защитник «Аризоны»продолжит карьеру в «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

В результате обмена «Койотс» получит форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.

TRADE: We’ve acquired forward Ryan Dzingel & defenceman Ilya Lyubushkin from Arizona in exchange for forward Nick Ritchie & choice of our third-round selection in ’23 or second-round selection in ’25. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 20, 2022

Любушкин выступал за «Аризону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 46 матчей, отметившись девятью голевыми передачами.