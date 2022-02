Любушкин — игрок «Торонто»

Защитник «Аризоны»продолжит карьеру в «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

В результате обмена «Койотс» получит форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.

TRADE: We’ve acquired forward Ryan Dzingel & defenceman Ilya Lyubushkin from Arizona in exchange for forward Nick Ritchie & choice of our third-round selection in ’23 or second-round selection in ’25. #LeafsForever