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    Любушкин — игрок «Торонто»

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    Защитник «Аризоны» Илья Любушкин продолжит карьеру в «Торонто», сообщается на официальном сайте клуба.

    Илья Любушкин
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    Илья Любушкин

    В результате обмена «Койотс» получит форварда Ника Ричи и выбор в третьем раунде драфта-2023 или втором раунде драфта-2025, а в «Мэйпл Ливз» перешли 27-летний россиянин и форвард Райан Дзингел.

    Любушкин выступал за «Аризону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 46 матчей, отметившись девятью голевыми передачами.

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